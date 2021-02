Auto contro un albero, muore un giovane di 25 anni

Ancora sangue, sulle strade della provincia di Latina. Un incidente con esiti mortali si è registrato intorno alle 4 di questa mattina lungo la Nettunense, nel territorio di Aprilia: a perdere la vita, un ragazzo di 25 anni.

Il sinistro si è verificato nei pressi dell’incrocio con via della Meccanica, quando la Lancia Y condotta dal giovane è finita improvvisamente fuori controllo, terminando la propria corsa contro un albero. Un impatto violentissimo.

L’automobilista è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, per poi essere trasferito in condizioni critiche in ospedale dai sanitari del 118. Purtroppo, è venuto a mancare poco dopo.

Sulle cause e sulla dinamica dell’accaduto indagano i carabinieri. Secondo i primi accertamenti, l’incidente potrebbe essere stato provocato dal tentativo di evitare un istrice.