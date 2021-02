Tre atleti della Poligolfo di Formia ad Ancona per i Campionati Allievi Indoor

“Saranno Nicolò Cannavale, Claudia Tessitore e Luca Zangrillo a difendere i colori della Poligolfo di Formia ai Campionati allievi Indoor di Ancona. La rassegna nazionale vedrà protagonisti i ragazzi nelle gare di salto triplo (Claudia e Nicolò) e nella gara dei 60hs (Luca).

Nicolò è accreditato con la 4a migliore misura. Al primo anno di categoria allievi, sarà chiamato a fare esperienza e a migliorare il suo personale, puntando ovviamente ad una medaglia. Claudia, accreditata con la 6a misura, ha l’obiettivo di migliorare il risultato ottenuto a Rieti ai Campionati Italiani outdoor, ambizione di medaglia importante. Luca, alla prima uscita nazionale sulla distanza con le barriere, si presenta alla linea di partenza con un buon crono, ampiamente migliorabile….si punta alla finale e chissà mai, anche ad un bel podio.

I tre, sono frutto del vivaio della Poligolfo, che ormai da anni lavora con costanza sul campo CONI di Formia, crescendoli fin dall’età di 4 anni. Nonostante la pandemia, grazie anche alla direzione del Centro CONI, tutti gli atleti, hanno potuto, nel rispetto delle regole COVID, allenarsiper preparare al meglio la manifestazione. Oltre a loro, la possibilità di svolgere attività all’aperto negli spazi del Centro di preparazione Olimpica, ha fatto sì che tantissimi bambini abbiano potuto continuare a svolgere la loro attività fisica.

Nota importante, in quanto muoversi è uguale a benessere e salute, ed in questo periodo storico è fondamentale. In bocca al lupo ai ragazzi e soprattutto mai mollare!”.

Ne ha dato notizia la stessa Poligolfo di Formia, con un post pubblicato sulla propria pagina ufficiale di Facebook.