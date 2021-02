Torbidità dell’acqua: vietato l’uso potabile in alcuni comuni del sud pontino

Foto Archivio

Come ad ogni pioggia, torna come una costante il problema della torbidità dell’acqua e il consecutivo problema della potabilità.

Già nella giornata di ieri il comune di Spigno Saturnia aveva vietato l’utilizzo a scopo potabile in modo “cautelativo”. Oggi è arrivata l’ordinanza a firma del commissario straordinario di Formia.

A Formia, proprio per far fronte alla questione verranno piazzate delle autobotti in Largo Paone, zona Spaventola, Piazza Sant’Erasmo e Vittoria, ma anche in località Maranola, Castellonorato, Penitro, Trivio, Gianola.