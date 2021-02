Maltempo, anche mercoledì è da “allerta meteo”

Ancora maltempo nella giornata di mercoledì. Una nuova perturbazione manterrà alto il livello di allerta sul Lazio dalle prime ore di mercoledì per le successive 18-24 ore così come messo in evidenza dalla sala operativa della Protezione Civile del Lazio.

Si prevedono sulla regione precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori orientali e meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e grandinate. Si prevedono inoltre venti da forti a burrasca sud-occidentali con raffiche fino a burrasca forte sui settori costieri esposti e fino a tempesta sui settori appenninici.

Sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato sulle Zone di Allerta della Regione:

RISCHIO VENTO :

ALLERTA ARANCIONE su Zona C (Appennino di Rieti), E (Aniene), G (Bacino del Liri)

ALLERTA GIALLA su Zona A (Bacini Costieri Nord), B (Bacini Medio Tevere), D (Bacini di Roma), F (Bacini Costieri Sud).

CRITICITA’ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA :

ALLERTA GIALLA IDROGEOLOGICA su tutte le Zone di Allerta

ALLERTA ARANCIONE IDRAULICA su Zona C (Appennino di Rieti), E (Aniene), G (Bacino del Liri)

ALLERTA GIALLA IDRAULICA su Zona F (Bacini Costieri Sud)