Sorpreso con la cocaina, denunciato un 32enne

Nella serata di ieri, a Sabaudia, nell’ambito di servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri del locale comando stazione, deferivano in stato libertà, all’a.g. un 32 enne di Latina.

Nella circostanza, i militari operanti procedevano al controllo dell’autovettura a bordo della quale il prevenuto, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di tre involucri, celati nelle tasche dei pantaloni, nei calzini e nel giubbotto, contenenti di gr. 3,04 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La successiva perquisizione domiciliare, consentiva altresì di rinvenire una busta in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 5(cinque). La sostanza recuperata è stata sottoposta a sequestro per gli ulteriori accertamenti del caso.