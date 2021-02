Nasce a Formia il comitato di Democrazia Solidale, Giovanni Costa il coordinatore

Politica formiana in continuo fermento. Nasce a Formia il comitato di Democrazia Solidale. A renderlo noto direttamente i membri del comitato che sono stati nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Giovanni Costa è il Coordinatore, Mario Messana il Tesoriere.

De direttivo fanno anche parte Paola Cibelli, Gennaro D’Alessio, Giovanni D’Angiò, Immacolata Grella, Antonio Meschino, Simone Viola e Pasquale Zenobio.

“Noi tutti siamo consapevoli – spiegano nella nota – di essere entrati a far parte di una forza politica che è nata da poco ma che nel suo pensiero costitutivo incarna quei valori, in particolare sociali e solidali, che sentiamo nostri e che ci rappresentano. Secondo noi la politica va riscoperta nella sua essenza, va ripensata, va combattuta quella continua autoreferenzialità e quel clima di populismo che è insito in coloro che non hanno argomenti da proporre se non loro stessi, che poi finisce per lasciare sempre il vuoto dietro di sé. Saremo aperti ad un dialogo con tutte le forze politiche ma valuteremo eventuali alleanze solo con le forze del centrosinistra del nostro territorio”.

La parte conclusiva della nota apre al discorso tanto atteso delle prossime elezioni cittadine: Da Demos si dicono pronti a dialogare con tutte le forze politiche ma se si parla di alleanze il discorso cambia: apertura solo alle forze di centrosinistra.