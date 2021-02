Latina, auto in fiamme a bordo strada: intervengono i Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di ieri, il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina, è intervenuto proprio nel capoluogo in via Litoranea per via della segnalazione dell’incendio a un’automobile.

Sul posto il nostro personale constatava la presenza di una vettura avvolta dalle fiamme. La stessa era accostata a bordo strada. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento. Le cause sembrano da ricercare in un evento accidentale. Fortunatamente non sono risultate persone coinvolte.