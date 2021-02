Fratelli d’Italia e i camion-vela contro l’aborto

Il partito provinciale di Fratelli d’Italia sposa l’iniziativa dell’associazione Provita e Famiglia promossa proprio per quest’oggi, giornata nella quale si celebra la Giornata della Vita. Il partito che a livello nazionale fa capo a Giorgia Meloni prende una posizione netta contro l’aborto attraverso la voce dei suoi esponenti locali.

“In occasione della 43° giornata per la vita indetta per il 7 febbraio, la costituente provinciale di Fratelli d’Italia Latina appoggerà l’iniziativa dell’associazione onlus Provita e Famiglia che farà girare in città dei camion vela con un manifesto contro l’aborto.

“La legge 194 del 1978 – spiega il responsabile alla sanità di FdI Latina Loreto Capuano – dispone espressamente che Stato, regioni ed enti locali nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovano e sviluppino i servizi socio sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite. Purtroppo proprio recentemente abbiamo assistito ad una perfetta disapplicazione di questa legge, avvenuta quando il Ministero della Salute ha emanato una circolare ministeriale che dispone l’agevolazione dell’uso della pillola abortiva RU486 anche senza ricovero ospedaliero, mettendo così a rischio la salute delle donne ignare degli importanti effetti collaterali che questo farmaco può dare. La Regione Lazio ha recepito in pieno questa circolare ed in una determina raccomanda di “rimuovere gli ostacoli all’accesso alla metodica farmacologica” in tema di aborto. In realtà una circolare ministeriale non può modificare le leggi dello Stato, pertanto la Regione Lazio era libera di non applicarla, ma ciò non è avvenuto. Come Fratelli d’Italia riteniamo sia importante fermare queste politiche atte a disgregare il tessuto familiare tradizionale, incentivando azioni di sostegno alla famiglia, alla vita nascente e alle donne in difficoltà”.

“La denatalità è uno dei grossi problemi che affligge la nostra nazione. La pandemia in corso purtroppo non ha fatto altro che aggravare questa tendenza – conclude il coordinatore provinciale di FdI Latina Sen. Nicola Calandrini – Oggi purtroppo la maggior parte delle interruzioni di gravidanza avvengono proprio per ragioni economiche che il Covid ha aggravato. Per Fratelli d’Italia la strada non è facilitare l’aborto ma sostenere donne e famiglie in difficoltà. Per questo abbiamo sposato l’iniziativa della Onlus Provita e Famiglia che sta avviando una campagna di sensibilizzazione sul tema. Nel frattempo, grazie anche alla sensibilità della nostra leader Giorgia Meloni, continueremo a presentare proposte di sostegno alle famiglie in Parlamento ad ogni occasione utile”.