Aprilia, tutto il comune a secco a causa di un guasto: l’acqua torna in serata

Acqualatina informa i cittadini che, a causa di un guasto elettrico improvviso presso la centrale di Carano Giannottola, è in corso una Interruzione Idrica che si protrarrà per l’intera giornata. Si prevede la normalizzazione del servizio idrico nella serata di oggi 07 febbraio 2021.



È interessato l’intero comune ad esclusione delle località Campoverde e Campoleone.

Si informa inoltre che, a breve, saranno disponibili le seguenti autobotti:

Piazza Roma;

🏼Via A. Toscanini presso supermercato MD

Via Ugo Foscolo presso supermercato PAM



I tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema.