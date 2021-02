11 mesi di reclusione, arriva la condanna definitiva: 29enne ai domiciliari

Il 6 febbraio a Latina, i Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per espiazione pena detentiva, emesso dal Tribunale di Latina, e ad un’ordinanza dell’Ufficio Esecuzioni del Tribunale di Sorveglianza di Roma, traevano in arresto un 29enne, il quale deve espiare 11 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare, quale residuo pena per reati inerenti gli stupefacenti, violenza privata e lesioni personali (commessi tra il 2009 ed 2010) ed ancora maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e sequestro di persona (commessi nell’anno 2014).

L’arrestato è stato condotto presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare.