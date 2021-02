Vaccinazione anti-covid per gli over 80, la Regione: “Oltre 203mila prenotazioni”

“Sono state superate abbondantemente le 203 mila prenotazioni per i vaccini riservati alla fascia degli over 80 nel Lazio e sono circa 18 mila gli anziani già vaccinati.

Lunedì – dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato – si partirà con le somministrazioni per le persone già prenotate.

Questo significa che in meno di una settimana nel Lazio oltre 1 anziano su 2 ha la sua doppia prenotazione per la prima e la seconda dose del vaccino e verrà avvisato con un sms 72 ore prima della somministrazione. E’ un risultato importante che garantirà la messa in sicurezza delle fasce di età maggiormente esposte.

Le prenotazioni rimarranno aperte anche nelle prossime settimane e se avessimo più dosi a disposizione potremmo anticipare coloro che sono si sono prenotati più in là. Il Lazio è la prima tra le grandi Regioni ad avviare la campagna di massa sugli over 80’.