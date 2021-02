Postazioni per esami universitari in Municipio: da lunedì via alle prenotazioni

“Da lunedì sarà possibile richiedere – via mail – l’utilizzo degli spazi in Municipio messi a disposizione dal Comune di Aprilia per gli studenti universitari che devono sostenere un esame”.

A darne notizia è lo stesso Ente, con una nota diffusa a mezzo stampa.

“Lo stabilisce il breve disciplinare adottato con determina del dirigente del settore patrimonio e reso pubblico oggi. Il Comune di Aprilia garantisce agli utilizzatori, oltre al locale idoneo allo svolgimento degli esami di profitto, anche una connessione internet gratuita e un computer provvisto di webcam, browser per la navigazione e software per meeting online (Skype e Microsoft Teams). Lo studente o la studentessa che intendano svolgere l’esame in Municipio, non potranno utilizzare propri dispositivi.

L’accesso e l’utilizzo dei locali per lo svolgimento degli esami sono consentiti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00, previa prenotazione.

Il disciplinare, che fa seguito ad una delibera di Giunta dello scorso 29 gennaio, stabilisce che agli spazi si accede – nel pieno rispetto delle norme anti-Covid19 – solo previa prenotazione, la cui richiesta dovrà essere inviata via mail all’indirizzo prenotazione.esami@comune.aprilia.lt.it entro due giorni lavorativi precedenti la data dell’esame da sostenere. Sempre via mail, il Comune confermerà o meno la richiesta e solo a quel punto la prenotazione potrà considerarsi perfezionata”.