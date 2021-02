“Museo Cambellotti, progetto importante”. La sottolineatura della Regione

“Desidero esprimere grande soddisfazione da parte della Regione per la realizzazione di questo importante intervento che dimostra la positiva collaborazione che può nascere tra le istituzioni, in particolare tra la Regione e i Comuni. La nostra funzione, come amministrazione regionale, è quella di offrire opportunità per migliorare attraverso il sostegno economico l’offerta culturale del nostro territorio”. A parlare è il Capo di Gabinetto della Regione Lazio, Albino Ruberti, a margine della presentazione del progetto finanziato attraverso il primo Avviso pubblico Valorizzazione dei Luoghi della Cultura (2019) nel Museo civico ‘Duilio Cambellotti’ di Latina (QUI IL PROGETTO).

“Latina – ha proseguito Ruberti – nel 2019 ha risposto positivamente, con vivacità e partecipazione, a questo Avviso pubblico con una proposta che conferma un’importante capacità progettuale dell’amministrazione ma anche una visione della città proiettata al futuro, in cui la valorizzazione del patrimonio culturale è non solo una necessità ma anche un’opportunità. Un lavoro ottimamente svolto dal sindaco Damiano Coletta affiancato dall’assessore Silvio Di Francia di cui già in passato ho avuto modo di apprezzare il valore professionale e umano.

Questo intervento dimostra proprio come attraverso la valorizzazione di una collezione museale importante e identitaria come quella di Duilio Cambellotti si possa dare nuova vita ai nostri musei con la progettazione di nuovi allestimenti, l’utilizzo di nuove tecnologie e di nuovi linguaggi di fruizione. Accanto a questo, è fondamentale citare l’importante lavoro di sistema con le Città di Fondazione. Tutti elementi che rappresentano, certamente, la carta vincente di questo progetto che vedrà nelle prossime settimane la realizzazione di un nuovo allestimento museale per poter poi aprire al pubblico il prossimo 16 maggio. Un’occasione che speriamo di poter festeggiare insieme se le disposizioni in materia di contenimento del contagio lo permetteranno.

Infine – ha concluso – voglio sottolineare l’impegno che, grazie all’indirizzo del presidente Zingaretti, continuiamo a portare avanti a sostegno di tutto il settore culturale nell’intero territorio della provincia di Latina: con l’Avviso pubblico per la Valorizzazione del Luoghi della Cultura del Lazio, abbiamo sostenuto nel 2019, oltre al Museo Cambellotti, altri 6 progetti in tutta la provincia. Nel 2020, sono altri 7 i progetti che andremo a sostenere con un investimento, solo per il territorio provinciale di Latina, di 2,5 milioni di euro. Un intervento significativo per migliorare e valorizzare l’importante patrimonio di storia, cultura e memoria del territorio”.