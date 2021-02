Impianto rifiuti, il report del confronto tra cittadini e Latina Bene Comune

Nella serata di venerdì si è tenuto l’incontro online programmato da Latina Bene Comune con i comitati e i cittadini dei borghi Grappa e San Michele sul tema del sito di stoccaggio per rifiuti inerti, la cui localizzazione è in fase di verifica in un’area industriale tra la Migliara 45 e la Pontina, alle porte del territorio comunale di Latina.

All’incontro in videoconferenza – moderato dalla segretaria Elettra Ortu La Barbera e dal consigliere comunale Emanuele Di Russo – hanno partecipato il sindaco Damiano Coletta, l’assessore all’Ambiente Dario Bellini, esponenti della maggioranza consiliare e del movimento.

Soddisfatto il sindaco Coletta: “È stato un momento molto costruttivo: questa è la politica, noi la interpretiamo in questo modo, assumendoci le responsabilità di valutare delle scelte e di confrontarci insieme alla gente. Su questa vicenda del sito di stoccaggio – ha commentato – abbiamo avuto una dimostrazione di cattiva politica da parte di chi si è schierato in modo populista senza proporre alcuna soluzione, al contrario di chi affronta i problemi. Ringrazio quindi i comitati per l’approccio costruttivo che hanno dimostrato, con capacità di ascolto e di proposta: i loro suggerimenti sono stati molto utili”.

Dai residenti, che numerosi hanno partecipato all’incontro, è emersa la necessità di vagliare tutti gli aspetti del territorio, non soltanto il punto di vista tecnico, come ad esempio la vocazione biologica e biodinamica di molte aziende vicine. LBC ha voluto rassicurare i cittadini: “Latina sta vagliando una possibilità, ma tutti i territori a livello provinciale sono interessati dalla questione. Perché è anche una questione di serietà, non si possono cambiare le carte in tavola quando si arriva alla prova dei fatti, né si può impedire che il ciclo dei rifiuti venga chiuso con atteggiamenti ostruzionisti”.

Il movimento ha mostrato interesse per tutti gli spunti offerti dai cittadini ed ha garantito che l’amministrazione comunale se ne farà carico, analizzando tutto nel dettaglio e seguendo un percorso trasparente e partecipato. Molto importante in questo senso è la presenza di una struttura periferica sul territorio, coordinata da Massimo Ferrari.

Durante la videoconferenza l’assessore Bellini ha spiegato che il Comune di Latina ha dato incarico a due consulenti tecnici: il geometra Giorgio Libralato e il geologo Massimo Amodio. “Lo scopo – afferma l’assessore – è quello di verificare con questi professionisti, al dettaglio, la compatibilità dell’area con un sito di stoccaggio. I dubbi dei residenti sono legittimi: come amministrazione abbiamo però il dovere di sostanziarli da un punto di vista tecnico. I due consulenti sono noti nel nostro territorio e siamo contenti che i cittadini abbiano apprezzato la scelta”.

“Quando ci si confronta in maniera consapevole e con una dialettica costruttiva, tutti ne escono più ricchi e la politica svolge il suo ruolo più importante: quello dell’ascolto e della sintesi – conclude Elettra Ortu La Barbera – I comitati dei borghi, le cittadine e i cittadini hanno sviluppato con l’amministrazione e con il movimento una discussione proficua, dando prova di un senso civico del quale si può essere orgogliosi. Le risposte che arriveranno da parte delle istituzioni dovranno tenere conto di questo confronto democratico, degli interessi della comunità, della vocazione del territorio, della storia che ci ha insegnato a non ripetere gli stessi errori e a rispettare l’ambiente in cui viviamo. La buona politica dovrà garantire tutto questo con l’indirizzo e gli atti che ne conseguiranno: troppo facile usare slogan d’effetto, la parte difficile è sedersi intorno ad un tavolo e con responsabilità fare scelte condivise e sostenibili. Comportamento che LBC assume su ogni tema importante per la città, come ci si aspetta da un movimento di governo responsabile e moderno”.