“Il Bilancio del Comune spiegato ai Cittadini”: l’opuscolo

‘Il Bilancio del Comune spiegato ai Cittadini’. Questo il titolo del breve opuscolo messo a disposizione dei cittadini di Latina, in formato pdf e scaricabile dal sito del Comune. “L’obiettivo è rendere leggibile e interpretabile il documento di programmazione fondamentale del Comune”, spiegano dall’amministrazione locale. “Con questo strumento si cerca infatti di accompagnare il cittadino alla scoperta del bilancio, che effettivamente riguarda la quotidianità di tutti coloro che vivono a Latina e che a Latina verranno, rispondendo in modo semplice a domande dirette come ‘Che cosa è il Bilancio comunale?’, ‘Come si legge?’ e ‘Come si arriva alla sua approvazione?'”.

Nell’introduzione, il sindaco Damiano Coletta scrive: “Questo piccolo opuscolo può, nella sua semplicità, contribuire ad abbattere il muro della inconsapevolezza e della non conoscenza di un mezzo tanto ostico ai più quanto fondamentale per l’amministrazione comunale: il bilancio. È stato scritto proprio per costruire un ponte tra l’Amministrazione e ogni cittadino desideroso di conoscere, azione prodromica alla partecipazione”.

“Per partecipare – osserva l’assessore al Bilancio, Gianmarco Proietti – occorre conoscere, e oggi, in questo tempo così complesso, l’amministrazione non può non avvalersi del contributo di tutti per costruire ogni giorno una città per tutti”.

Di seguito, il link per scaricare l’opuscolo: http://bit.ly/il-bilancio-spiegato-ai-cittadini