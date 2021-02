mimancailcinema, la Regione Lazio si dice pronta al rilancio del settore

“In occasione del lancio della campagna #mimancailcinema promossa da ANEC Lazio, la Regione Lazio conferma il suo impegno a favore degli esercenti cinematografici.

La sezione regionale dell’Associazione Nazionale Esercenti Cinema ha lanciato oggi l’iniziativa con un suggestivo video emozionale sui suoi canali social. Un accorato invito alla condivisione rivolto direttamente agli spettatori affinché raccontino il ricordo della propria esperienza più emozionante vissuta al cinema.

In questi mesi di grande sofferenza per tutto il settore a causa dell’emergenza pandemica, la Regione Lazio ha lavorato costantemente accanto agli addetti ai lavori e alle associazioni di categoria per offrire un sostegno a tutti gli esercenti cinematografici fortemente colpiti dalla chiusura delle sale, dai contributi per gli affitti ai ristori messi in campo a dicembre 2020. Un impegno che non si ferma: la Regione infatti è al lavoro su nuove misure per contribuire alla ripartenza dell’intero comparto.”