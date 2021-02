Malore in spiaggia, un uomo perde la vita a Sabaudia

Ha perso la vita presumibilmente a causa di un malore, un uomo che questo pomeriggio si trovava sul lungomare di Sabaudia in località Bufalara. Sembra che si trovasse in acqua e che indossasse una muta. Sul posto è atterrata un’eliambulanza, per diversi minuti i sanitari di Croce Amica hanno provato a rianimarlo ma purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili. I Carabinieri di Sabaudia hanno successivamente avviato gli accertamenti per risalire all’identità dell’uomo. Una tragedia, purtroppo.