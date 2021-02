Deteneva illegalmente armi e munizioni, arrestato un 27enne

Nella giornata di ieri a Terracina, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, coadiuvati da un’ unità cinofila del Nucleo Carabinieri di “Santa Maria Galeria”, traevano in arresto, in violazione all’art. 2 della legge 895/1967 “detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni”, un 27enne, il quale, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di armi e munizioni, sottoposte a sequestro:

• 1 fucile semiautomatico cal. 12;

• 17 cartucce a pallini cal. 12;

• 4 cartucce a palla cal. 12;

• 2 cartucce cal. 12 a pallettoni;

• 2 bossoli cal. 12;

• grammi 200 circa di polvere da sparo;

• materiale vario per il confezionamento di munizionamento da caccia.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Terracina, in attesa del rito direttissimo previsto per domani 6 febbraio 2021.