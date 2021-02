Il sindaco Tintari cade e finisce in ospedale

Il sindaco di Terracina, Roberta Tintari, è stato ricoverato in ospedale dopo una caduta. Era tornato in piena attività da poco, dopo quasi un mese e mezzo trascorso in isolamento per aver contratto il Covid-19. Fino al nuovo, improvviso stop, dovuto a una caduta avvenuta nel primo pomeriggio di mercoledì mentre camminava in piazza Santa Domitilla, a non molta distanza dal Comune. Una volta al Fiorini, è stata diagnosticata la frattura di una spalla. Al suo posto in Municipio, nel frattempo, subentrerà il vicensindaco Pierpaolo Marcuzzi.