Elezioni a Formia, FdI: “Mai coalizione con Sinistra”. Anche se travestita…

Si è riunito mercoledì sera il direttivo di Fratelli d’Italia, alla presenza del portavoce Giovanni Valerio, del presidente del circolo Carpinelli e dei dirigenti Cardillo Cupo, Zangrillo, Nardella e Di Russo.

“Tanti i temi all’ordine del giorno dell’analisi del direttivo, soprattutto in un momento così delicato per la vita cittadina, presa tra la morsa del disagio sanitario e di quello economico. Tante le ipotesi programmatiche da valutare e valorizzare nella prossima campagna elettorale che a breve interesserà l’intero tessuto sociale della città di Formia”, fanno sapere i rappresentanti locali del partito di Giorgia Meloni.

“In un così grave momento il gruppo ha concordato sulla necessità di valorizzare figure e risorse dotate di competenza ed esperienza, in grado di garantire alla città una pronta ed immediata ripresa. Al momento è prematuro individuare ed ufficializzare candidature, ma il direttivo ha ritenuto comunque utile ribadire in maniera netta come Fratelli d’Italia a Formia sarà certamente fautore di una concreta unione del centrodestra, ma non parteciperà mai, e in nessun caso, a coalizioni che prevedano la partecipazione di liste, o candidati, appartenenti o espressione della Sinistra che ha governato Formia negli ultimi anni, relegandola a fanalino di coda dell’intero comprensorio. Per Fratelli d’Italia – assicurano dal circolo – coerenza e rispetto degli elettori e dei cittadini sono valori che non si barattano, mai”.