Covid, via libera dell’Aifa per gli anticorpi prodotti a Latina

Via libera, finalmente, agli anticorpi monoclonali prodotti dalla Bsp Pharmaceuticals di Latina Scalo: saranno usati contro il Covid-19 anche in Italia.

L’atteso placet dell’Aifa – Agenzia Italiana del Farmaco al medicinale di Eli Lilly è arrivato nella tarda serata di mercoledì, disponendo l’utilizzo dei monoclonali pontini con pazienti in fase precoce e con alto rischio di evoluzione del nuovo coronavirus.

“Dovremmo avere la disponibilità per il trattamento di migliaia di pazienti”, specifica il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, che ha spiegato come la copertura finanziaria per la terapia – da circa 2mila euro a dose – sarà garantita da un apposito fondo governativo.

Gli anticorpi ‘made in provincia di Latina’ sono già usati da diverso tempo a livello internazionale. Dalla Germania agli Stati Uniti, passando per Inghilterra, Francia, Israele e Ungheria. Circostanza che nel Belpaese non aveva mancato di scatenare dubbi e polemiche.