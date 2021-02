Aprilia, operazione antidroga dei carabinieri: 41enne arrestato

Il 2 febbraio scorso, nell’ambito di attività di prevenzione e contrasto ai reati in violazione alle leggi sugli stupefacenti, i militari del NORM di Aprilia hanno tratto in arresto un 41 enne di Velletri (RM) che, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 80 gr. di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi, sottoposti a sequestro.

Il prevenuto trattenuto in camera di sicurezza, sarà giudicato con rito direttissimo.