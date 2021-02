Vaccino Covid, Regione Lazio: “Superata quota 150mila prenotazioni over 80”

“Nel Lazio alle ore 12 abbiamo superato la quota delle 150mila prenotazioni ovvero un anziano su tre ha già la prima e la seconda dose prenotata, conosce il luogo e la data a soli due giorni da attivazione servizio un risultato importante. C’è stato un avvio in salita, ma il sistema ora è entrato a pieno regime. Abbiamo anche superato la quota delle 80 mila doppie vaccinazioni somministrate e sono poco più di 2 mila le richieste degli over 80 per il vaccino domiciliare che sono state inviate alle rispettive Asl per attivare le USCAR o il medico di medicina generale dell’assistito, qualora avesse aderito alla campagna vaccinale”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.