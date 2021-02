Rubano una macchina ma vengono rintracciati e denunciati

Nella giornata di ieri, a Scauri i militari della locale stazione carabinieri, a conclusione di attività d’indagine, contestualizzata alla prevenzione e repressione dei delitti contro il patrimonio, hanno scoperto e denunciato all’autorità giudiziaria, tre persone, delle quali due di origine bosniaca, un 46 enne ed un 22 enne, domiciliati presso un campo nomadi in provincia di Napoli, mentre un terzo 51 enne originario del capoluogo campano, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso. In particolare le investigazioni dei carabinieri si concentravano sui predetti riconosciuti quali autori materiali del furto su un’autovettura, consumato a Minturno il 13 gennaio scorso.