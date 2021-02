L’Ugl Lazio al fianco degli ambulanti. Ieri volantinaggio a Latina

L’Ugl Lazio scende in piazza a sostegno dell’Associazione Nazionale Ambulanti. Una manifestazione nazionale per salvare il lavoro ambulante in programma per giovedì 11 febbraio alle ore 9 in piazza Montecitorio. Una protesta contro una serie di decisioni del Governo ritenute lesive per i diritti degli ambulanti, i quali si schierano contro la lotteria degli scontrini, chiedono la sospensione del DURC, il contributo a fondo perduto e la sospensione del canone unico 2021. Gli ambulanti chiedono inoltre la tassa unica, il riconoscimento di lavoro usurante, il Fondo di solidarietà ed il pieno rispetto dei diritti della categoria.

La manifestazione, presentata martedì tra i banchi del mercato di Latina, ha avuto anche il sostegno del senatore della Lega Gianfranco Rufa. “Siamo da sempre al fianco degli ambulanti con il nostro sindacato – spiega il segretario regionale Ugl Lazio, Armando Valiani – e riteniamo giusta la loro battaglia. Nel periodo della pandemia sono stati i più colpiti. A questo dramma si aggiunge la normativa Bolkestein che con l’obbligo di messa al bando delle concessioni in scadenza di spazi pubblici e beni demaniali si vedono tagliare le gambe. Un settore volano dell’economia della nostra regione che rischia di finire in ginocchio. Per questo – conclude Valiani – saremo con loro in piazza il prossimo 11 febbraio a Roma”.