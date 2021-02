Formia, è già campagna elettorale: il Pd lancia il tavolo programmatico

Il Partito Democratico locale con una nota a firma del segretario locale Luca Magliozzi e del presidente Dem Gennaro Ciaramella, lanciano la loro proposta politica in vista delle elezioni.

Elezioni che va ricordato non si sa ancora se si terranno in primavera o se – come ipotizzato da più parti – potrebbero finire per essere slittate a dopo l’estate. Fatto sta che più di qualcosa si muove.

Abbastanza chiara la posizione del Partito Democratico che nella nota attacca – e condanna – l’esperienza amministrativa targata Paola Villa e rilancia su un tavolo programmatico nel tentativo di superare la logica dei “cartelli elettorali”.

Un’apertura alle forze politiche per creare un campo largo e ricreare i tre poli che difficilmente mancheranno nella prossima competizione elettorale: quello di centrodestra, quello di centrosinistra e quello civico richiamante all’ultima amministrazione cittadina. Ma è ancora presto per fare ipotesi. Questo è il momento degli appelli, come hanno fatto i Dem, per iniziare ad elaborare un programma amministrativo.

A PAGINA 2 LA NOTA DEL PD DI FORMIA

Pagina: 1 2