Covid19: crolla il numero dei nuovi positivi, tornano i decessi (+6)

Almeno una buona notizia c’è dai dati odierni diffusi dall’Asl di Latina nel consueto bollettino Covid-19, ormai giunto quasi ad un anno dalla sua prima diffusione.

I nuovi casi riscontrati a livello provinciale ed inseriti nel documento, sono in netto calo (+41) nelle ultime 24 ore. Ma la cosa più importante è che non c’è nessun comune che fa registrare numeri in doppia cifra. Il capoluogo, Latina, è il comune con più positivi (+9).

Il saldo tra guariti e nuovi positivi rimane positivo anche nella giornata di oggi, dove vengono conteggiati 76 pazienti che hanno sconfitto il virus.

Purtroppo, però, dopo due giorni di zero decessi, torna a salire il numero più di coloro che la battaglia contro il Covid-19 l’hanno persa. Sono 6 coloro che sono morti a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore, più due recuperi dei mesi precedenti.