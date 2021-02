Bassiano, arriva contributo da 1 milione di euro per messa in sicurezza

“Bassiano riceve l’assegnazione di 1 milione di euro per la sistemazione del versante occidentale del Monte Acqua Puzza su Strada Provinciale Sermoneta, il terreno di proprietà del Comune di Bassiano ma localizzato nel territorio di Sermoneta ha subito a causa delle calamità naturali diversi rischi di dissesto idrogeologico per questo “continua la politica per il miglioramento della salvaguardia del territorio e la valorizzazione ambientale, questo dopo l’appalto appena posto in essere per il miglioramento della raccolta differenziata nei Comuni di Rocca Massima e Cori che vede Bassiano Capofila, altresì la consegna dei lavori per la risistemazione delle isole ecologiche” interviene il Sindaco Domenico Guidi, prosegue il Presidente del Consiglio Costantino Cacciotti “la politica posta in essere dal Comune di Bassiano è per una visione omogenea e comprensoriale del territorio, che ci si augura possa portare ad una nuova stagione di unione e condivisione” al quale fa seguito l’Assessore all’Ambiente Lorenzo Bernabei “faccio i miei complimenti agli uffici che senza sosta si sono prodigati per il raggiungimento di questo importante traguardo amministrativo, i nostri uffici sono ormai da anni un punto di riferimento regionali per il conseguimento dei finanziamenti”.

I fondi assegnati alla Regione Lazio sono relativi al Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea – decisione di esecuzione della Commissione C (2019) 6272 Final del 09.09.2020, e finanziano il “Piano degli interventi per l’esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo 30 ottobre – 30 novembre 2019, finanziati con il contributo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea”.