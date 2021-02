Beccato mentre scarica rifiuti dalla Polizia Locale di Itri

Da Formia a Itri per abbandonare rifiuti su area pubblica. Denunciato dalla Polizia Locale commerciante ortofrutticolo. Percorreva tutti i giorni, ed in alcuni casi, anche più volte al giorno il tratto stradale Formia-Lenola, passando per il vastissimo territorio di Itri. Approfittando delle contrade poco visibili dalla strada statale, pensando che non poteva essere visto, sostava il suo autoveicolo e abbandonava una notevole quantità di rifiuti all’interno di buste nere e trasparenti.

La Polizia Locale di Itri, coordinati dal Comandante Pasquale Pugliese dove aver svolto tutte le indagini del caso, rintracciato il commerciante di Formia e sentito come persona informata dei fatti, ha provveduto a deferirlo alla Procura della Repubblica di Cassino per violazione del Codice dell’Ambiente.

“Siamo riusciti a rintracciare il commerciante”, spiega il Comandante Pugliese, “durante la percorrenza del tratto di strada – lavoro-casa – ha abbandonato i rifiuti provenienti dalla sua attività di vendita, pensando di non essere scoperto. Dinanzi l’evidenza non ha potuto fare altro che ammettere la proprie responsabilità”.