Via Santa Maria Ausiliatrice, l’intervento per 130 mila euro

Stanziati 130mila euro di fondi regionali, per la messa in sicurezza e per il relativo rifacimento della pavimentazione stradale del tratto di viabilità comunale di Via Santa Maria Ausiliatrice. Una strada che collega, per circa 2 km, Via de Lieto, nel cuore del centro storico, alla sommità di Monte Orlando in un tragitto tra i più panoramici della città.

“Attraverso un’attenta programmazione – spiega il Sindaco Cosmo Mitrano – prosegue l’azione amministrativa su tutta la città di Gaeta, intervenendo con la messa in sicurezza di alcuni tratti che ad oggi rappresentano un pericolo per l’incolumità dei cittadini a causa dello stato di degrado in cui versano. Via Maria Ausiliatrice, richiedeva un intervento necessario e atteso da anni finalizzato a ristabilire sicurezza ed una più agevole percorribilità da parte di mezzi e persone. Con questo finanziamento effettuiamo un miglioramento strutturale e funzionale di Via Maria Ausiliatrice, una strada che attraversa il Parco di Monte Orlando in un tragitto che, grazie al panorama che si può ammirare percorrendolo, è divenuto location di innumerevoli riprese e fotografie diffuse sui social e canali televisivi nazionali ed internazionali”.

Buona parte del tratto è composto da una pavimentazione in conglomerato bituminoso che risulta sconnessa e caratterizzata da numerose buche stradali. Il tracciato seppur è situato in zona rupestre, rappresenta un’importante via di collegamento tra il Parco di Monte Orlando ed il centro urbano e storico. Un plauso per l’intervento previsto, giunge dal Presidente del Parco Regionale Riviera di Ulisse Carmela Cassetta che sottolinea la proficua sinergia tra i due Enti impegnati, ognuno per sua competenza, nella valorizzazione e tutela delle aree ambientali e promozione turistica della città di Gaeta.

“Accogliamo con soddisfazione – dichiara Carmela Cassetta – il rifacimento di Via Maria Ausiliatrice tra le strade più panoramiche della città che congiunge l’incantevole centro storico di Gaeta al Parco di Monte Orlando. Parliamo di un’area che rappresenta un unicum nel suo genere in quanto custodisce un patrimonio naturalistico, paesaggistico, archeologico, storico e culturale tra i più importanti in Italia. All’Amministrazione Mitrano, riconosciamo inoltre il merito, di saper avviare una programmazione che poi si concretizza con interventi finalizzati, come in questa circostanza, a ristabilire la sicurezza stradale valorizzando il percorso frequentato da tanti turisti e diversi influencer che hanno visitato la città di Gaeta ammirandola da uno degli angoli più suggestivi ed emozionanti”.