Spaccio di droga, finanziere di Formia arrestato

Arresto inatteso, nella mattinata di sabato, nel Golfo: un finanziere di Formia è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di spaccio di droga.

L’uomo, 49enne, D.R. le sue iniziali, è finito in un’operazione portata a termine dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato locale, diretti dal vicequestore Aurelio Metelli, in collaborazione con i militari del nucleo mobile della Compagnia della Guardia di Finanza, coordinati dal luogotenente Damiano Salipante.

A quanto pare, nella disponibilità del 49enne c’erano diverse dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 6 grammi. Assistito dall’avvocato Vincenzo Macari, in attesa della direttissima è stato posto ai domiciliari.

Si tratta di un appuntato, attualmente in forza alla Scuola nautica di Gaeta, non impiegato in servizi operativi. L’arresto è avvenuto nei pressi di Torre Mola: poliziotti e finanzieri lo hanno bloccato poco dopo averlo notato cedere una dose a un assuntore.