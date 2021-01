Minturno e il rischio di una nuova frattura a destra

Sembra tutto un problema di collocazione, ma in realtà c’è anche una questione di occupare spazi liberi. Fatto sta che indirettamente la politica nazionale rischia di riperquotersi su quella locale.

Quest’anno, nel 2021, ci sono tante elezioni comunali in giro per la provincia e tra queste nel sud della provincia si vota anche a Minturno dove la fascia tricolore – per ora – è addosso a Gerardo Stefanelli esponente di Italia Viva e unico sindaco pontino del partito di Matteo Renzi.

Stefanelli nel 2016 era stato eletto quale esponente del Pd, ma è rimasto saldamente nell’ala renziana a tal punto da seguirlo anche dopo l’abbandono ai Dem.

Ma Minturno ha un altro esponente di peso dall’altra parte della staccionata, Romolo Del Balzo e plenipotenziario locale di Fdi che, secondo quanto riportato da AllessioPorcu.it, avrebbe una strategia ben precisa: chiamare a sé la Lega e isolarla da Forza Italia che potrebbe così avvicinarsi proprio a Stefanelli.

Insomma, qualora questa ipotesi venisse confermata potrebbe cambiare completamente lo scenario provinciale con un tentativo di “alleanza larga” di centrodestra nel nord della provincia, uno “spacchettamento” nel centro-sud come ci hanno dimostrato le elezioni di Terracina e Fondi nel 2020 e un polo moderato modello Gaeta nel sud contrapposto alla destra Lega-Fdi.

La politica è bella perché non è varia, ma l’impressione è che i moderati – di cui tanto si parla in questi giorni di crisi di governo – stiano provando sui territori cosa può o non può funzionare, con tutte le differenziazioni del caso zona per zona.

Ma si sa, per ora sono indiscrezioni e per capire cosa diventerà realtà nella competizione elettorale bisognerà attendere. Il problema è che non si sa neppure quanto visto che, a causa della pandemia, le elezioni di primavera potrebbero scalare a settembre. Ma anche in questo caso, siamo solo alle indiscrezioni, mentre la politica e le trattative vanno avanti.