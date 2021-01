Itri verso il voto e il ritorno dei già sindaci: ecco De Santis

L’ex primo cittadino di Itri Giuseppe De Santis lancia la sua campagna elettorale verso la fascia tricolore e lo fa annunciando la nascita del Gruppo Obbiettivo Comune che punta al rilancio occupazionale del territorio.

In realtà, la questione politica ad Itri – potremmo dire come da tradizione – è abbastanza ingarbugliata, con tanti che sono pronti a scendere in campo ed una frammentazione che potrebbe indebolire alcuni schieramenti. Il nome di De Santis non sconvolge gli osservatori, visto che ormai da mesi sembrava scontato che l’ex sindaco volesse provare una nuova scalata al Municipio.

Sulla sua strada dovrebbe – salvo imprevisti – trovare il sindaco uscente Antonio Fargiorgio, ma anche un altro ex primo cittadino Giovanni Agresti che sembrerebbe intenzionato al grande passo. Una frammentazione che non annuncia a fermarsi considerando che, al netto di un possibile – e allo stesso tempo al momento improbabile – accordo che dal nazionale si cali sul locale tra centrosinistra e Cinque Stelle, almeno uno, se non due altri pretendenti alla carica di Sindaco, potrebbero sciogliere la riserva nelle prossime settimane.

Anche se è vero che, non sapendo i tempi certi del voto, alcuni attendono a scoprire le carte e a lanciarsi a capo fitto nella competizione.

I mesi di gennaio e febbraio sono tempi giusti quando le elezioni amministrative si svolgono nella tarda primavera, ma quest’anno – a causa della pandemia – tutto sembra vago, con il rischio molto concreto che il voto scali a settembre.

A PAGINA 2 LA NOTA DEL MOVIMENTO DI DE SANTIS

Pagina: 1 2