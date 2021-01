Istituto comprensivo Minturno-Spigno, una positività al Covid: scuola chiusa

Da domani primo febbraio fino a venerdì 5 rimarrà chiuso l’istituto comprensivo Minturno – Spigno Saturnia per via di un caso di positività a un test antigenico riscontrato nel corpo docente.

“A scopo cautelativo e prudenziale – spiega il sindaco di Spigno Saturnia Salvatore Vento – in accordo con la dirigenza scolastica si è deciso di sospendere le attività didattiche in presenza da lunedì 1 a venerdì 5 febbraio. Contestualmente, al fine di garantire un rientro a scuola maggiormente sicuro, saranno effettuati test antigenici, su base volontaria, agli alunni più a contatto con il personale positivo, agli insegnanti e ai collaboratori scolastici”.

Il sindaco coglie l’occasione per ricordare a tutta la cittadinanza il rispetto delle regole imposte per il contrasto alla diffusione epidemiologica del nuovo coronavirus – covid19, e ad evitare ogni occasione di assembramento. Ricorda inoltre, che in caso di sintomi influenzali, è obbligatorio restare a casa e avvisare il proprio medico di famiglia per la valutazione del caso.