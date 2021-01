Sette nuovi arbitri per la sezione di Formia dell’AIA

La commissione d’esame composta dai componenti del Comitato Regionale Arbitri Lazio, Gianluca Perna e Cristano Partuini, dal neo presidente della Sezione di Formia, Marco Falso, dal responsabile del Corso Arbitri e arbitro di CAN D Claudio Campobasso, nonché dal segretario della sezione Roberto Parasmo, ha promosso con pieni voti tutti e sette i candidati che nonostante le difficoltà del momento e l’impossibilità di svolgere lezioni in presenza hanno svolto brillantemente le prove dopo aver partecipato con grande interesse ed entusiasmo ai tre mesi di corso in cui si sono alternate lezioni multimediali e video quiz.

I nuovi arbitri Cristian Esposito, Pierluigi Di Tucci, Pierpaolo Di Manno, Michel Tobia Grimaldi, Andrea Mancini, Rosario Rizzello e Roberto Agresti in attesa di avere notizie sulla ripartenza dei campionati di calcio del Settore Giovanile Scolastico si vanno ad aggiungere all’organico a disposizione della Sezione di Formia e dell’intera Associazione Italiana Arbitri.

A termine delle operazioni il presidente Marco Falso si è voluto congratulare con i nuovi fischietti formiani per l’ottimo risultato ottenuto e prima di chiudere la riunione virtuale ha comunicato come la Sezione di Formia è già proiettata al domani, pronta a crescere ancora con un nuovo corso arbitri che partirà a breve. Tutte le informazioni saranno disponibili sulle pagine social dell’associazione.