Non riesce a togliere gli anelli, anziana si presenta dai vigili del fuoco

Singolare richiesta di soccorso, nella tarda mattinata di sabato, ai vigili del fuoco di stanza ad Aprilia. Una settantenne del posto si è presentata presso il distaccamento cittadino, chiedendo al personale in quei momenti in servizio di essere aiutata: lamentava di non riuscire più a togliere quattro anelli che indossava a un dito. Dopo qualche momento di iniziale incredulità, gli operanti hanno prontamente provveduto al taglio degli anelli, facendo di seguito intervenire il personale sanitario del 118 per tutte le cure del caso.