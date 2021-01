Formia, il Pollione selezionato per il progetto “Giornale di Classe”

L’istituto comprensivo Pollione di Formia è stato selezionato per il progetto ‘Giornale di Classe’, promosso dalla divisione Digital di Arti Grafiche Boccia in collaborazione con Intesa San Paolo, per stimolare la capacità di scrittura e la creatività degli studenti, attraverso la realizzazione di un proprio giornale, digitale o cartaceo, sulla piattaforma www.iltuogiornale.it.

Ora anche il Pollione potrà realizzare gratuitamente il proprio giornale in versione digitale e stampato su vera carta da quotidiano. “Un’importante selezione per la nostra scuola – ci tiene a sottolineare la dirigente scolastica, Annunziata Marciano – per cogliere al volo l’occasione offertaci dal Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, ovvero quella di supportare gli alunni, anche grazie al diretto coinvolgimento del corpo docente, nella costruzione di una conoscenza multidimensionale dando loro gli strumenti cognitivi per l’elaborazione del pensiero complesso”.

La partecipazione a questo progetto darà agli alunni anche la possibilità di seguire on demand due webinar formativi condotti da Alfonso Ruffo, Direttore Editoriale del Gruppo Economy, su argomenti quali Scrivere per comunicare, Il mestiere del giornalista, com’è strutturata la redazione di un giornale, com’è fatto un giornale, come si fa un’intervista.