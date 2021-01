Convocato per martedì 2 febbraio il Consiglio comunale di Aprilia

Il Presidente del Consiglio comunale di Aprilia, Pasquale De Maio, ha comunicato che “ai sensi dell’art. 1 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale ed a norma dell’art. 26 del vigente Statuto Comunale, il Consiglio Comunale di Aprilia è convocato in seduta pubblica ordinaria nel Palazzo Comunale per le ore 9.30 del giorno 2 febbraio p.v. per la trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno avente ad oggetto la procedura V.I.A. art. 27/bis d.l.gs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto di bonifica e contestuale realizzazione di discarica presso il sito ‘La Cogna’ – soc. Paguro s.r.l.