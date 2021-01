Basket serie A2, i nerazzurri della Benacquista Latina in trasferta in Puglia

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si appresta a disputare la terza gara in 8 giorni, e trattandosi di uno scontro diretto dal punto di vista dell’attuale

classifica, è una sfida molto importante. Per la sedicesima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West (terza del girone di ritorno) i nerazzurri sono attesi al Palazzetto dello sport “Falcone e Borsellino”, dove affronteranno i padroni di casa dell’Allianz Cestistica San Severo.

Un match delicato e significativo per entrambe le formazioni che condividono la stessa zona della graduatoria con 6 punti ognuna. San Severo ha al suo attivo 4 partite disputate nel corso del mese di gennaio, di cui 3 in trasferta e una in casa, dopo aver osservato domenica scorsa il turno di riposo. L’unico successo di questo inizio anno per i gialloneri è arrivato nella sfida casalinga con la Stella Azzurra, altra diretta concorrente. Latina, invece, arriva in terra pugliese dopo aver disputato già altre 6 gare e conquistato due soli punti, anche in questo caso con la squadra capitolina della Stella. Non vi è dubbio che tanto l’Allianz, quanto la Benacquista hanno forti motivazioni e grandissimo desiderio di riscatto, per questo l’incontro di domenica 31 gennaio, con palla a due fissata per le ore 17:00, vedrà contrapporsi due squadre pronte a lottare su ogni singolo possesso con grinta e determinazione e voglia di vincere.

Latina e San Severo si accingono a confrontarsi per la terza volta in questa stagione: il primo match, in occasione della Supercoppa, disputato proprio in casa dei sanseveresi, ha visto il successo dei padroni di casa (85-74), mentre la sfida giocata al PalaBianchini nel girone di andata della regular season, si è concluso con la vittoria dei pontini (64-49).

Si tratta di una trasferta decisamente ostica, considerato che sul campo della Cestistica sono cadute anche formazioni del calibro di Pistoia e Ferrara, ma Capitan Raucci e compagni sono chiamati a una immediata reazione che possa dare la giusta scossa, cancellare la prestazione opaca dello scorso mercoledì e far ripartire il gruppo con rinnovato entusiasmo: «Le prime difficoltà che affronteremo nella prossima partita saranno di carattere mentale e psicologico – dichiara il capo allenatore della Benacquista, Franco Gramenzi – Reagire dopo una sconfitta, a pochi giorni da uno scontro diretto importantissimo per la classifica, sarà un’impresa difficile, ma dobbiamo riuscirci. Sapendo bene le difficoltà relative all’avversario che affronteremo, e che abbiamo già incontrato in Supercoppa su quello stesso campo subendo una pesante sconfitta, non ci resta che resettare immediatamente e affrontarlo, pronti a dare il massimo in questa importante gara».

I nerazzurri partiranno alla volta della Puglia dopo l’allenamento mattutino di sabato che effettueranno tra le mura amiche del PalaBianchini. Aggiornamenti in tempo reale della partita sulle pagine social della società.