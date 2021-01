Auto contro un pino, dramma sull’Appia: muore un 19enne

Nuova vittima della strada, in provincia di Latina: nella serata di sabato ha perso la vita il 19enne Giacomo Truini, residente a Pontinia.

Secondo le prime ricostruzioni, mentre transitava lungo l’Appia avrebbe perso improvvisamente il controllo della propria auto, uscendo fuori strada per poi finire contro uno dei pini che costeggiano la strada. Nulla da fare, per salvarlo. Al loro arrivo, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il drammatico sinistro si è registrato all’altezza del chilometro 82 dell’arteria, nel territorio comunale di Pontinia. L’esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia stradale di Terracina. A quanto pare, oltre a quello del 19enne venuto a mancare non sarebbero coinvolti altri veicoli.