Rom da Roma a Latina, Tomei (FdI): “Non ci arrendiamo”

“Nonostante la prima pronuncia del Tar che ha respinto la richiesta di sospendere sin da subito il bando con cui la città di Roma vuole ricollocare i Rom anche in provincia di Latina, noi non ci arrendiamo. Latina non permetterà a Roma Capitale di scaricare i suoi problemi in altri territori come sta tentando di fare con i rom e come ha fatto già in altri settori, a partire dai rifiuti”. Lo dichiara in una nota il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Angelo Tomei

“Capiamo che Virginia Raggi è in campagna elettorale, per questo conta di risolvere il problema del degrado dei campi nomadi della Capitale sgomberandoli definitivamente, come regalo di fine mandato, ma non le possiamo certo consentire di ricollocare le stesse famiglie in provincia di Latina. Trovi una sistemazione nel suo territorio piuttosto, come si conviene ad un sindaco che sappia assumersi le proprie responsabilità. Oltre alla giustizia amministrativa – continua Tomei – come Fratelli d’Italia valuteremo altre strade da percorrere per contrastare le intenzioni della Raggi, compresa la possibilità di interessare il Ministro degli Interni tramite un’apposita interrogazione parlamentare”.