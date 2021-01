Omicidio colposo, un’altra condanna definitiva per Peruzzi

Altra condanna definitiva per Paolo Peruzzi, 32 anni, di Latina, uno dei giovani coinvolti nell’uccisione del ristoratore Matteo Vaccaro e condannati per concorso anomalo in omicidio.

Quattro anni prima del delitto al Parco Europa, il 6 ottobre 2007, il latinense, che all’epoca aveva 19 anni, a Terracina, all’incrocio tra via Fosse Ardeatine e via Leopardi, mentre era alla guida di una Fiat Punto, non si fermò allo stop e travolse lo scooterista Giovanni Colabello, 25 anni, di Monte San Biagio.

Troppo gravi i traumi subiti dal 25enne, che invano i medici cercarono di strappare alla morte.

Per quella vicenda Peruzzi è stato ora condannato in via definitiva, con l’accusa di omicidio colposo a sei mesi di reclusione e a risarcire le parti civili.

Una sentenza emessa dal Tribunale di Latina, avallata dalla Corte d’Appello di Roma e ora confermata dalla Cassazione.

La difesa ha sostenuto che la visuale all’incrocio era limitata per via di alcuni cassonetti dei rifiuti e che la vittima, che procedeva contromano, non fece a sua volta nulla per evitare un incidente come quello che si era verificato.

Per i giudici però non esclude “la colposa causalità della condotta la circostanza che la vittima procedesse contromano, in quanto è patrimonio di comune esperienza che nella circolazione stradale non può farsi affidamento sulla assoluta diligenza e rispetto delle regole degli utenti della strada, per cui non è un evento imprevedibile ed impone, quindi, al conducente che si trova in prossimità di un incrocio di moderare la velocità ed ispezionare la strada per evitare sinistri e fermarsi al segnale di stop”.