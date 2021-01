Maltrattamenti in famiglia, ordine di carcerazione per un 55enne

Nel corso della giornata di ieri, giovedì 28 gennaio, personale del Commissariato di P.S. Formia ha dato esecuzione alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un 55enne di origine campana ma da anni residente a Formia.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Cassino (FR) per Maltrattamenti in ambito familiare, commesso nei confronti della ex coniuge convivente in presenza della figlia minorenne.

La donna aveva in precedenza sporto denuncia presso gli uffici del Commissariato di Polizia, raccontando di continue aggressioni fisiche e verbali: pochi giorni prima dello scorso Natale, addirittura, è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Formia.

Ieri la conclusione della triste e delicata vicenda, con l’allontanamento dell’uomo violento dalla casa familiare.