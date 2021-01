Capanno a fuoco, incendio alla periferia di Fondi

Giovedì sera, poco dopo le 19, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina si è portato nel Comune di Fondi, in località Salto, in seguito a delle segnalazioni relative a un incendio.

Intervenuta sul posto, la squadra territoriale VVF del distaccamento di Terracina ha constatato la presenza di un capanno in legno di circa 20 metri quadrati completamente avvolto dalle fiamme. Immediato, da parte del personale operante, l’avvio delle operazioni di spegnimento.

All’interno della struttura, adibita a ricovero estivo, e presumibilmente occupata da senzatetto, è stata rinvenuta una bombola di GPL che alimentava un piccolo piano cottura. “Le alte temperature raggiunte ne provocavano il collasso dell’involucro provocando una deflagrazione”, spiegano gli intervenuti.

Successivamente, in collaborazione con la polizia locale, si è cercato di risalire alle cause del rogo, che al momento sono sconosciute. Non si registrano persone coinvolte.