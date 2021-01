Assunzione tecnici per Superbonus, il PD: “Grande opportunità”

“Il Superbonus è una grande opportunità di rilancio economico per la nostra città. Si tratta di una misura di incentivazione, introdotta dal decreto-legge ‘Rilancio’ del 19 maggio 2020, che punta a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni. In pratica, questo provvedimento permette di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini”. A parlare, il Partito Democratico di Formia.

“Per usufruire del Superbonus, però, è necessario chiudere le pratiche in tempi certi: per questo il MISE ha messo a disposizione dei fondi per l’assunzione di tecnici da destinare ai Comuni, proprio per occuparsi di questo provvedimento. Si tratta di assunzioni part-time, esclusivamente per il 2021 e per la durata massima di un anno. Un provvedimento, certamente, capace di velocizzare il lavoro degli uffici”.

I Comuni interessati all’assunzione di questi tecnici devono fare domanda entro e non oltre il 30 gennaio 2021. “Come Partito Democratico, considerate le carenze di personale in organico pregresse e l’ulteriore mole di lavoro, auspichiamo l’adesione dell’ente a queste nuove assunzioni. Il Superbonus è una grande opportunità per le imprese edili della città, per ammodernare le abitazioni di Formia e non possiamo fare passi falsi”.