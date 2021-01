Legge contro la propaganda nazi-fascista: raccolta firme presso il Comune

In una nota congiunta ne danno notizia Aura Contarino, Andrea Santilli, (rispettivamente Segretario e Consigliere del Partito Democratico di Cisterna), Maria Innamorato e Gerardo Melchionna, consiglieri del Gruppo Innamorato).

“ll Comitato Promotore, presieduto da Maurizio Verona​ Sindaco di Stazzema, il paese della Versilia segnato da una delle più tragiche stragi di civili messe in atto dai militari tedeschi nell’agosto del 1944, ha depositato il 19 ottobre 2020 in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata a disciplinare pene e sanzioni verso coloro che attuano propaganda fascista e nazista con ogni mezzo, in particolare tramite social network e con la vendita di gadget.