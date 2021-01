Contributi per gli affitti, ancora i aperti i termini per le domande

Leggiamo e pubblichiamo una nota del segretario generale Spi Cgil lega Monti Lepini Terracina Lino Bucci per la presentazione della domanda per l’assegnazione dei contributi economici a sostegno dei canoni di locazione per le famiglie disagiate. Un avviso per i cittadini che ancora possono presentare la domanda.

“Portiamo a conoscenza dei cittadini terracinesi che sono ancora aperti i termini per la presentazione della domanda per l’assegnazione dei contributi economici a sostegno dei canoni di locazione per le famiglie disagiate. La scadenza è stata fissata per il 15/02/2021 e dovrà essere presentata per PEC oppure per raccomandata A/R (farà fede la data di spedizione). Il Comune utilizzerà per l’erogazione dei contributi lo stanziamento governativo previsto dal Decreto Legislativo n° 104 del 14/08/2020 nella misura di Euro 100.000.

Bene ha fatto il Governo nel porre in atto questa misura per fronteggiare le necessità, particolarmente quelle di carattere economico, di quella fascia di cittadini che maggiormente soffre questa crisi aggravata dalla pandemia in atto. Persone queste che vanno supportate, informate e sostenute.

Noi come SPI/CGIL Lega Monti Lepini Terracina, da sempre attenti al disagio sociale dei cittadini, abbiamo deciso di metterci a disposizione di tutti coloro che ne avessero necessità per tutto ciò che fosse necessario.

Riportiamo di seguito ALCUNI tra i più importanti requisiti per l’assegnazione delle risorse messe a disposizione:

1) Essere residenti nel Comune di Terracina da almeno cinque anni;

2) Avere la cittadinanza italiana ovvero dello Stato;

3) Permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari ed attestazione di soggiorno permanente per i cittadini europei entrambi accompagnati dal passaporto in corso di validità oppure CIE per questi ultimi;

4) Residenza anagrafica presso l’alloggio del contratto di locazione;

5) Situazione economica non superiore ad un valore ISEE ORDINARIO inferiore od uguale a 15.000 Euro ovvero un valore ISEE CORRENTE inferiore od uguale a 15.000 Euro per riduzione o perdita di lavoro a causa dell’emergenza Covid-19;

Il contributo massimo erogabile sarà determinato in base al numero delle richieste ammesse e non potrà superare il costo mensile del canone di locazione. Per ulteriori dettagli invitiamo i diretti interessati a consultare il sito del Comune di Terracina oppure contattando Il Settore Politiche Sociali e Scolastiche al n° 0773/707412.

I nostri uffici di Via Fosse Ardeatine 1, completamente a disposizione di tutti coloro che ne riscontrassero la necessita, sono a disposizione tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Inoltre ed al fine di evitare pericolosi assembramenti, in osservanza delle disposizioni Covi19, abbiamo ritenuto opportuno rendere OBBLIGATORIA l’eventuale prenotazione che potrà essere effettuata telefonando al n° 0773-720172.

Nel confermare il nostro rinnovato impegno abbiamo ritenuto opportuno superare, vista anche l’età media dei nostri collaboratori, alcuni timori di contagio attenendoci scrupolosamente a quelle che sono le indicazioni sulla prevenzione Covid19 alle quali tutti dovranno porre la massima attenzione per la frequentazione dei nostri locali”.