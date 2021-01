Lo rende noto il Comune di Gaeta che spiega come viene revocata l’ordinanza emessa nella giornata di ieri che prevedeva la non potabilità dell’acqua per via della torbidità presso le sorgenti e le comunicazioni del gestore idrico.

Il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano nell’apposita ordinanza spiega: “è nuovamente consentito l’uso dell’acqua destinata al consumo umano per usi igienici ed alimentari.”