Fondi Vera si presenta alla Città ed apre il Tesseramento 2021

Si terrà Sabato 30 Gennaio, alle ore 10.30, nella Sede di Via Roma 64 la Conferenza di Presentazione Ufficiale del Movimento di Partecipazione Politica “Fondi Vera”. La Lista Civica che ha registrato un ottimo risultato elettorale nella competizione delle Amministrative dello scorso Settembre, con il coinvolgimento di candidati e sostenitori, giovani e meno giovani, Donne e Uomini, ha scelto di darsi una struttura organizzativa definita spinta dal desiderio di intraprendere un percorso non soltanto politico ma anche sociale e culturale sotto il simbolo dell’arancia.

Durante la Conferenza sarà resa nota la composizione del Direttivo del Movimento ed i compiti dei singoli componenti, verranno presentati i membri del Collegio dei Garanti e saranno esplicitate le linee guida di “Fondi Vera”. Sarà, inoltre, presentata la Campagna Tesseramento 2021 che prenderà il via il prossimo 1° Febbraio. All’incontro prenderà parte il Consigliere Comunale Francesco Ciccone che relazionerà sul lavoro svolto in questi primi mesi in ambito amministrativo. Sarà possibile seguire la Conferenza sui canali social di “Fondi Vera”.