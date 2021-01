Covid-19, divieto di didattica in presenza per elementari, medie e superiori

A seguito dei numerosi casi di contagio da Covid-19 tra alunni, genitori e personale scolastico, il sindaco Gervasi ha emesso apposita ordinanza – presa di concerto con i dirigenti scolastici e l’Asl di Latina, comunicato poi al prefetto e all’ufficio scolastico provinciale – con la quale ha disposto il divieto di didattica in presenza per la scuola primaria e per la scuola secondaria di Primo e Secondo Grado di entrambi gli Istituti scolastici del territorio, da domani 28 gennaio e fino al prossimo 3 febbraio (compreso). Col medesimo atto ha chiuso gli asili nido comunali e le scuole dell’infanzia dei predetti Istituti, nonché il centro diurno e la ludoteca comunale.

“Non sarei voluta arrivare ad una simile decisione ma la salute dei nostri figli e di noi tutti ha la priorità assoluta e viene prima anche del servizio scolastico, che deve essere espletato in assoluta sicurezza senza determinare nocumento alla salute degli alunni e dei loro genitori, dei docenti e del personale scolastico – commenta il Sindaco Gervasi – I due Istituti attiveranno per tutti gli studenti di elementari, medie e superiori la didattica a distanza così da non rallentare lo svolgimento dei programmi e limitare l’apprendimento. Saranno giorni di nuovi disagi anche per le famiglie ma torno a ribadire l’importanza della sicurezza e salute di noi tutti, nonché del rispetto delle necessarie misure di contrasto e contenimento dei contagi da covid-19”.

Si precisa che sono in corso le attività di monitoraggio e tracciamento da parte dell’Asl di Latina, finalizzate ad individuare i link epidemiologici e contenere i contagi anche in ambiente extrascolastico, considerato che gran parte degli alunni risultati positivi frequentano regolarmente attività sportive, ludico-didattiche e ricreative presso le strutture presenti sul territorio comunale, entrando così in contatto frequentemente con altri soggetti.